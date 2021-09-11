Следователи ищут мужчину, убившего сибирячку в 2015 году

Они опубликовали фоторобот предполагаемого преступника. Фото: СКР НСО.

Новосибирские следователи заявили о розыске подозреваемого в убийстве женщины 1959 года рождения. Преступление произошло в 2015 году.

— По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Оно находится в отделе по расследованию особо важных дел прошлых лет, — рассказали в СК по региону.

Следователи опубликовали фоторобот подозреваемого в жестокой расправе. Его составили по показаниям свидетеля преступления.

В ведомстве просят всех, кто опознал предполагаемого убийцу, сообщить об этом по номеру — 8 (383) 304-00-93. Также можно прийти по адресу — проспект Карла Маркса, 30, 7-й этаж, кабинет 11. Анонимность гарантирована.

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