Полицейские поймали двух сибирячек с крупной партией героина. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске полицейские совместно с сотрудниками УФСБ при поддержке спецотряда «Гром» задержали двух женщин. Их подозревают в организации поставок крупных партий запрещенных веществ и попытке сбыта наркотиков. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Оперативники нашли у злоумышленницы героин. Масса наркотика составила почти 3 килограмма. Сибирячки расфасовали вещество на мелкие партии, чтобы сбыть его. Также дома у одной фигурантки изъяли преступный инвентарь — электронные весы, лопату, чтобы делать закладки в лесу, упаковки для наркотиков, — добавили в ведомстве.

В отношении наркоторговок возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Их отправили в СИЗО.

По данным полиции, 21-летняя подозреваемая поставляла крупные партии наркотиков в область. А ее «коллега» выполняла роль курьера. Она фасовала героин для дальнейшего сбыта в Новосибирске и регионе.

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