В Новосибирске пенсионерка оставила дочкам в наследство квартиру с тридцатью кошками

В Новосибирске пенсионерка после своей смерти оставила в наследство двум дочерям квартиру с 30-ю кошками. Фото: Рихарда Лем\Сибкрай.ru
В Новосибирске пенсионерка после своей смерти оставила в наследство двум дочерям квартиру с 30-ю кошками. Сейчас сибирячки пытаются придумать, куда пристроить такую ораву питомцев.
— Сначала мы взяли двух кошек, они одновременно родили по восемь котят, — рассказала изданию Сибкрай.ru одна из дочерей Ольга. — Утопить у мамы рука не поднялась, а раздать мы не смогли. Теперь их почти 30.
Практически все животные, доставшиеся сибирячкам, стерилизованы. Женщины ухаживают за ними, однако содержать их всех постоянно у них не хватит сил. Квартиру сестры планируют продавать, а хвостатому наследству — искать новый дом.
Сибирячки обратились за помощью к волонтерам. Двух котят из квартиры взял к себе кошачий мини-приют «Наследие Бастет». Забрать больше животных зоозащитники не могут из-за нехватки мест. По возможности, волонтеры пообещали не бросать женщин без помощи.
Если вы хотите стать хозяином для одного из котят или просто готовы взять животных на передержку, обратитесь в приют по номеру 8 913-009-11-88.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер