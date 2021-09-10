В Новосибирске пенсионерка оставила дочкам в наследство квартиру с тридцатью кошками

В Новосибирске пенсионерка после своей смерти оставила в наследство двум дочерям квартиру с 30-ю кошками. Фото: Рихарда Лем\Сибкрай.ru

В Новосибирске пенсионерка после своей смерти оставила в наследство двум дочерям квартиру с 30-ю кошками. Сейчас сибирячки пытаются придумать, куда пристроить такую ораву питомцев.

— Сначала мы взяли двух кошек, они одновременно родили по восемь котят, — рассказала изданию Сибкрай.ru одна из дочерей Ольга. — Утопить у мамы рука не поднялась, а раздать мы не смогли. Теперь их почти 30.

Практически все животные, доставшиеся сибирячкам, стерилизованы. Женщины ухаживают за ними, однако содержать их всех постоянно у них не хватит сил. Квартиру сестры планируют продавать, а хвостатому наследству — искать новый дом.

Сибирячки обратились за помощью к волонтерам. Двух котят из квартиры взял к себе кошачий мини-приют «Наследие Бастет». Забрать больше животных зоозащитники не могут из-за нехватки мест. По возможности, волонтеры пообещали не бросать женщин без помощи.

Если вы хотите стать хозяином для одного из котят или просто готовы взять животных на передержку, обратитесь в приют по номеру 8 913-009-11-88.

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