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Общество10 сентября 2021 20:12

Поисковики нашли останки сибиряка, погибшего во время Великой Отечественной войны

Лишь спустя больше половека его родные узнали, что случилось с бойцом
Никита МАНЬКО
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Дом дочери пропавшего без вести и портрет красноармейца. Фото: группа маловишерской поисковой группы "Память" "ВКонтакте"

Дом дочери пропавшего без вести и портрет красноармейца. Фото: группа маловишерской поисковой группы "Память" "ВКонтакте"

Поисковики нашли останки Алексея Бардзуна из села Новомихайловка Иаиарского района, погибшего вез вести в годы Великой Отечественной войны. Участники маловишерской поисковой группы «Память» встретились с потомками фронтовика в Новосибирской области:

— В семье у Алексея было четыре брата, у самого фронтовика было четверо детей: Мария, Николай, Татьяна и Екатерина. Именно с детьми Екатерины и удалось установить связь, — рассказали КП-Новосибирск участники Маловишерской поисковой группы «Память».

Бойцы отряда поехали в село Новомихайловка, где встретились с с руководителем музея Новомихайловской средней школы Ринатом Ахметшиным.

— Фамилия Барздун ведет свое начало от прозвища Барздун, по литовски-борода. Можно предположить, что среди предков рода Барздун были литовцы, а также белорусы или поляки, через которых эта фамилия и попала на Украину. Кстати, семья Барздун переехала из Черниговской области в Новосибирскую после 1893 года, — выяснили поисковики.

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