В Новосибирске подросток поджег квартиру в отместку за своего дядю

Подросток поджег дверь из-за просьбы о мести Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

В Новосибирске подросток попал под суд за сожженную дверь квартиры, в которой живет обидчик его дяди. Подробности рассказали в прокуратуре Калининского района:

— С мальчиком связался его родственник, который отбывает срок за тяжкое преступление. Мужчина уговорил племянника поджечь дверь своему обидчику. Вдвоем с приятелем подросток исполнили задуманное, — сообщили в прокуратуре Калининского района.

Полиция нашла подозреваемых по камерам, однакознакомый подростка избежал наказания, поскольку не поджигал дверь. Следователи возбудили уголовное дело, и за свою выходку мальчику придется отвечать в суде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.