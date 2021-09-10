В Новосибирске подросток поджег квартиру в отместку за своего дядю

Подросток поджег дверь из-за просьбы о мести
Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ
В Новосибирске подросток попал под суд за сожженную дверь квартиры, в которой живет обидчик его дяди. Подробности рассказали в прокуратуре Калининского района:
— С мальчиком связался его родственник, который отбывает срок за тяжкое преступление. Мужчина уговорил племянника поджечь дверь своему обидчику. Вдвоем с приятелем подросток исполнили задуманное, — сообщили в прокуратуре Калининского района.
Полиция нашла подозреваемых по камерам, однакознакомый подростка избежал наказания, поскольку не поджигал дверь. Следователи возбудили уголовное дело, и за свою выходку мальчику придется отвечать в суде.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер