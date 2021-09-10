В Новосибирской области трое сибиряков отправились под суд из-за незаконной охоты

Мужчин судят за незаконную охоту. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Карасукском районном суде рассматривается дело трех охотников. По версии следствия, в августе прошлого года мужчины приехали в частные охотничьи угодья и подстрелили там трех сибирских косуль.

— Их заметили егеря, делавшие обход. Точнее они увидели свет фар и услышали, как уезжает машина. Мужчины догнали охотников, задержали и передали сотрудникам полиции. Дело в том, что сибиряки охотились в запрещенное время, — рассказал КП-Новосибирск Илья Липатов, государственный обвинитель, прокурор Карасукского района Новосибирской области.

Как сообщает источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах, мужчины свою вину не признают. По их версии, они никого не убивали, а в угодья приехали, чтобы пристрелять ружье перед началом сезона охоты на уток.

Сейчас сибиряков обвиняют по статье 258 УК РФ — «Незаконная охота». Очередное заседание по делу назначено на следующую неделю.

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