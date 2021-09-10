«Вектор» готов зарегистрировать новую вакцину от оспы до конца года

Учены работают над вакциной от оспы. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В «Векторе» заканчиваются исследования новой вакцины от оспы. Препарат называется - «Вак-Дельта-6». Ученые работали над ним несколько лет и теперь подошли к завершающей стадии - наблюдают, как вакцина действует в теле человека.

Подвергаться заражению оспы, чтобы оценить эффективность прививки, добровольцам не пришлось.

- Натуральная оспа относится к числу хорошо изученных инфекций. Мы знаем те параметры напряженности иммунитета, которые свидетельствуют о том, что человек не заразится. Если у добровольцев будет необходимый уровень антител в заданные сроки, значит, вакцина работает, - объяснила КП-Новосибирск заместитель генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Татьяна Непомнящих.

Участники исследования прошли обследование, привились и теперь регулярно приезжают в медсанчасть «Вектора», чтобы сдать анализы.

- Добровольцы отнеслись к своим обязанностям очень ответственно. Никто из 334 участников не выбыл. Исследования идут по намеченному графику с расчетом на то, что вакцина будет зарегистрирована уже в этом году, - говорит Татьяна Непомнящих.

Прежнюю вакцину от оспы сняли с массового применения 40 лет назад. Препарат прошлого века вызывал слишком много побочных явлений. А болезнь была побеждена. Ученые опасаются, что могут произойти новые вспышки этого вируса. Поэтому и подготовили новый препарат.

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Новосибирские ученые намерены разработать вакцину, которая будет защищать от гриппа и ковида одновременно. Кроме этого, специалисты готовятся отбивать новые атаки оспы (подробнее).

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