Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество10 сентября 2021 16:52

«Вектор» готов зарегистрировать новую вакцину от оспы до конца года

Вирусологи разработали современный препарат от опасной болезни. Его испытывают 334 добровольца
Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Учены работают над вакциной от оспы.

Учены работают над вакциной от оспы.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В «Векторе» заканчиваются исследования новой вакцины от оспы. Препарат называется - «Вак-Дельта-6». Ученые работали над ним несколько лет и теперь подошли к завершающей стадии - наблюдают, как вакцина действует в теле человека.

Подвергаться заражению оспы, чтобы оценить эффективность прививки, добровольцам не пришлось.

- Натуральная оспа относится к числу хорошо изученных инфекций. Мы знаем те параметры напряженности иммунитета, которые свидетельствуют о том, что человек не заразится. Если у добровольцев будет необходимый уровень антител в заданные сроки, значит, вакцина работает, - объяснила КП-Новосибирск заместитель генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Татьяна Непомнящих.

Участники исследования прошли обследование, привились и теперь регулярно приезжают в медсанчасть «Вектора», чтобы сдать анализы.

- Добровольцы отнеслись к своим обязанностям очень ответственно. Никто из 334 участников не выбыл. Исследования идут по намеченному графику с расчетом на то, что вакцина будет зарегистрирована уже в этом году, - говорит Татьяна Непомнящих.

Прежнюю вакцину от оспы сняли с массового применения 40 лет назад. Препарат прошлого века вызывал слишком много побочных явлений. А болезнь была побеждена. Ученые опасаются, что могут произойти новые вспышки этого вируса. Поэтому и подготовили новый препарат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одной прививкой - от двух болезней: «Вектор» хочет создать супервакцину

Новосибирские ученые намерены разработать вакцину, которая будет защищать от гриппа и ковида одновременно. Кроме этого, специалисты готовятся отбивать новые атаки оспы (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.