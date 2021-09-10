В Новосибирске загорелась квартира в многоэтажке: на месте работают пожарные

В Новосибирске, вечером 10 сентября, случился пожар. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске, вечером 10 сентября, случился пожар. Загорелась квартира в многоэтажке в Первомайском районе. Произошедшее засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.

— В Первомайском районе горит дом на улице Ученической, 2а, валит густой черный дым и видны языки пламени из квартиры, расположенной на 7-м этаже дома, — сообщили очевидцы в паблике Вконтакте «Подслушано Первомайка».

По словам людей, на месте уже работают пожарные. В ГУ МЧС по Новосибирской области произошедшее пока не прокомментировали. КП-Новосибирск следит за развитием событий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.