Липы, газоны и новые тротуары: Вокзальную магистраль сделают удобной для пешеходов

Анатолий Локоть рассказал, как изменится Вокзальная магистраль. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

В мэрии Новосибирска презентовали комплексный проект гостевого маршрута на Вокзальной магистрали, который создают к молодёжному Чемпионату мира по хоккею-2023. Его частью станет и Вокзальная магистраль – об этом рассказал мэр Анатолий Локоть.

- Вокзальная магистраль – одна из центральных улиц Новосибирска, которая также входит в число гостевых маршрутов. Поэтому при обсуждении планов по дорожному ремонту на этот год я ставил задачу разработать проект комплексного благоустройства Вокзальной магистрали. Он включает ремонт проезжей части, тротуаров, работы по озеленению, а также решение вопроса по нестационарным объектам, визуальному шуму, обустройству велодорожек. Ещё один важный вопрос – организация движения общественного транспорта. Основной принцип комплексного благоустройства Вокзальной магистрали таков: Новосибирск – для новосибирцев и уже во вторую очередь для автомобилей. Это центр города, нам нужно создавать комфортную среду, чтобы люди могли спокойно гулять, посещать различные заведения, – отметил мэр Анатолий Локоть.

Как рассказал заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов, в сейчас там уже идет ремонт проезжей части: на участке от ул. Советской до проспекта Димитрова уложен выравнивающий слой асфальтобетона. А еще коммунальщики убирают там бордюрные камни и обустраивают газоны, которые будут разделять тротуары и проезжую часть. Это позволит уйти от ограждений , которые мешают уборке тротуаров и выглядят неэстетично.

Параллельно с ремонтом проезжей части обновляют и тротуары: на участке от железнодорожного вокзала до площади Ленина появятся велодорожки.

Вокзальная магистраль до ремонта.

Вокзальная магистраль после ремонта.

И это еще не все: на Вокзальной магистрали обустроят выделенную полосу для общественного пассажирского транспорта – это предусмотрено программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018-2030 годы.

- Однако выделенная полоса противоречит размещению парковочных карманов. Поэтому на участке от площади Гарина-Михайловского до проспекта Димитрова парковки ликвидируются полностью. На участке от проспекта Димитрова до ул. Советской парковочные карманы ликвидируются частично, – рассказал Михаил Никулин, заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска.

По его словам, для водителей предусмотрены другие парковки: 251 – на площади им. Ленина, 39 – на пересечении с улицей Советской, 40 – вдоль Вокзальной магистрали (в парковочных карманах), 120 – на парковке у ЦУМа, более 200 – на площади Гарина-Михайловского.

И не менее важное и приятное для жителей города: с Вокзальной магистрали исчезнет половина рекламных конструкций: из 27 останется только 14. А вот деревьев и кустарников, наоборот, станет больше: там посадят липы, боярышник, газонную траву и установят цветники.