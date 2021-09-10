Фотограф заснял Млечный путь в небе над Новосибирской областью

Фотограф заснял Млечный путь. Фото: Николай БАЯНОВ
Новосибирский фотограф Николай Баянов заснял в небе млечный путь. Волшебными кадрами он поделился в социальных сетях.
— Я сделал фотографии в селе Кожурла в Убинском районе Новосибирской области. Астрофотографией занимаюсь с 2017 года и у меня много удачных снимков, — рассказал КП-Новосибирск Николай Баянов, астрофотограф.
На снимках ночного неба можно увидеть Млечный путь, созвездие «Белой медведицы» и падающие звезды. По словам фотографа, ему ничего не мешало сделать яркие и насыщенные цветом кадры.
В комментариях под постом сибиряки не смогли скрыть своего восхищения:
— Шикарные снимки!
— Как же красиво!
— Жалко, не всегда такое увидишь.
Как вам кадр? Фото: Николай БАЯНОВ
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