Фотограф заснял Млечный путь в небе над Новосибирской областью

Фотограф заснял Млечный путь. Фото: Николай БАЯНОВ

Новосибирский фотограф Николай Баянов заснял в небе млечный путь. Волшебными кадрами он поделился в социальных сетях.

— Я сделал фотографии в селе Кожурла в Убинском районе Новосибирской области. Астрофотографией занимаюсь с 2017 года и у меня много удачных снимков, — рассказал КП-Новосибирск Николай Баянов, астрофотограф.

На снимках ночного неба можно увидеть Млечный путь, созвездие «Белой медведицы» и падающие звезды. По словам фотографа, ему ничего не мешало сделать яркие и насыщенные цветом кадры.

В комментариях под постом сибиряки не смогли скрыть своего восхищения:

— Шикарные снимки!

— Как же красиво!

— Жалко, не всегда такое увидишь.

Как вам кадр? Фото: Николай БАЯНОВ

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