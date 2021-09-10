Андрей Травников поддержал производителей пищевой продукции в Новосибирской области

Районы Новосибирской области увеличивают мощности переработки молока. Фото: Правительство Новосибирской области

Районы Новосибирской области увеличивают мощности переработки молока. Курс на увеличение мощностей собственной переработки сельхозпродукции наш регион взял три года назад. В районах области ежегодно появляются новые и модернизируются существующие предприятия по переработке зерна, мяса, молока. Губернатор Андрей Травников проконтролировал работу перерабатывающих предприятий в Здвинском и Барабинском районах.

В ходе совещания с местными производителями в Здвинском районе Андрей Травников напомнил, что в 2018 году Правительство Новосибирской области активно начало вкладываться в развитие перерабатывающих мощностей и всего, что связано с хранением сельскохозяйственной продукции.

— Это — большая комплексная работа: площадки, дороги, элеваторные мощности, транспортные вопросы. Подвижки очень серьезные, и все больше проектов реализуют сегодня сами хозяйства. По переработке муки и молока мы достигли хороших показателей, по крупам с Алтаем конкурировать пока очень сложно. У нас большой экспортный потенциал по рапсу и льну, мы активизировали переработку этих культур. Перспективные направления — выращивание сои и кукурузы, здесь идет большая работа ученых-аграриев над выведением сортов, устойчивых к сибирскому климату. Мы системно поддерживали и будем поддерживать развитие мясного животноводства, овощеводства на закрытом и открытом грунте, — подчеркнул Андрей Травников.

Также с руководителями двух крупных предприятий в районах Губернатор обсудил задачи по увеличению производства сырья для масломолочных предприятий — перерабатывающие мощности в некоторых районах уже превосходят производственные, и необходимо наращивать объемы сырья для таких заводов. Стоит отметить, что Здвинский сыродельный завод ГК «Сибирский Барс» работает в регионе уже почти 20 лет: с 2003 года. Удельный вес производимой им продукции составляет 50% от общего размера производства района.

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