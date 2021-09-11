Погода в Новосибирске на 11 сентября 2021 года: пасмурно и сильный ветер

В первый день выходных пройдет дождь. Фото: Алена Селезнева

Погода в Новосибирске на 11 сентября 2021 года снова будет пасмурной дождливой. Об этом говорят синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

— Днем в Новосибирске потеплеет +14…+16 градусов, ночью будет +8...+10. Будет переменная облачность, переменная облачность, ночью и днем — небольшой дождь, местами гроза. Юго-западный ветер в течение дня усилится до 18 метров в секунду. По области будет похолодание до +12 градусов. — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

Похожий прогноз дает «Яндекс Погода». По данным сервиса, весь день будет небольшой дождь, а температура максимум составит +16 градусов.

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