Погода в Новосибирске на 11 сентября 2021 года: пасмурно и сильный ветер

В первый день выходных пройдет дождь.
Фото: Алена Селезнева
Погода в Новосибирске на 11 сентября 2021 года снова будет пасмурной дождливой. Об этом говорят синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.
— Днем в Новосибирске потеплеет +14…+16 градусов, ночью будет +8...+10. Будет переменная облачность, переменная облачность, ночью и днем — небольшой дождь, местами гроза. Юго-западный ветер в течение дня усилится до 18 метров в секунду. По области будет похолодание до +12 градусов. — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
Похожий прогноз дает «Яндекс Погода». По данным сервиса, весь день будет небольшой дождь, а температура максимум составит +16 градусов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер