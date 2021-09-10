В Новосибирске от коронавируса умерли 13 человек за сутки: среди них 48-летний мужчина

От вируса по-прежнему больше всего умирает людей в возрасте. Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 10 сентября, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 13 пациентов инфекционного госпиталя. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончались пять мужчин в возрасте 48 лет, 74 года, 80 лет, 81 год и 82 года и восемь женщин в возрасте 45 лет, 59 лет, 67 лет, 70 лет, 77 лет, 79 лет, 80 лет и 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 765 человек, — сообщили в областном оперштабе.

Коронавирус за последние сутки в регионе диагностировали еще у 170 человек, с выздоровлением выписали 124 пациента.

Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 60 178 случаев коронавируса, в том числе у 4 705 детей. С выздоровлением уже выписаны в сумме 48 688 пациентов.

С больницах региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него сейчас лежат 1781 человек, в том числе 23 ребенка. В реанимации находится 137 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 12 пациентов.

В регионе продолжают действовать коронавирусные ограничения. Запрещено проведение массовых мероприятий, в общественных местах нужно соблюдать дистанцию и масочный режим.

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