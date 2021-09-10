Сибиряка, застрелившего знакомого, задержали спустя 27 лет

В Новосибирске за убийство 27-летней давности под суд пойдет 52 летний мужчина. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Новосибирске за убийство 27-летней давности под суд пойдет 52 летний мужчина. По версии следствия, в 1994 году он стрелял в своих знакомых: одному из сибиряков пуля попала в грудь.

— Следствием установлено, что днем 16 февраля 1994 года обвиняемый, в состоянии алкогольного опьянения, был совместно со знакомым мужчиной в доме 57 по улице Кавалерийская. В это время к нему пришли двое потерпевших, 44-летний и 23-летний на тот момент мужчины, — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области. — Между ними произошел конфликт, в ходе которого фигурант по делу взял в доме огнестрельное гладкоствольное оружие и выстрелил в грудь 44-летнему мужчине, от чего последний скончался на месте происшествия. Затем обвиняемый стал стрелять во второго мужчину, но тот успел выбежать из дома и обратиться в больницу. Обвиняемый с места преступления также скрылся.

Из-за того, что мужчина сбежал, расследование по делу приостановили. Однако в 2021 году сибиряка удалось отыскать, и дело возобновили. Тогда полиция отправилась в Тюменскую область, где скрывался подозреваемый.

— Мужчину задержали в районе заброшенного поселка в лесной местности, где он жил и работал лесничим, — пояснили в областном МВД.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 103 УК РСФСР, ст. 15, п. «з» ст. 102 УК РСФСР.

Сибиряку предъявили обвинение в умышленном убийстве при отягощающих обстоятельствах по статьям 103 и 102 УК РСФСР. Сейчас его уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

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