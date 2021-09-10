Дополнительные исследования с учетом инженерных технологий позволят решить вопрос размещения нового мусорного полигона

В Раздольненском сельсовете может появиться новый мусорный полигон. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Правительстве региона обсудили ход проведения государственной экологической экспертизы и геологических изысканий по установлению возможности размещения на выбранном земельном участке нового полигона ТКО. Работы ведутся под контролем областных властей и общественности.

Земельный участок на территории Раздольненского сельсовета Новосибирского района площадью порядка 200 гектар был предварительно обследован специалистами Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН.

Заместитель Губернатора Сергей Семка рассказал, что из всей исследованной территории выбран конкретный небольшой участок в 35-40 гектар, необходимый для размещения мусоросортировочного комплекса и полигона, на котором в настоящее время проводятся дополнительные геологические исследования методом бурения.

— Совместно с институтом (ИНГГ СО РАН) и проектировщиками мы обсудим результаты исследования, проведенного классическим методом, и примем дальнейшие решения по совместной работе, — подчеркнул Сергей Семка.

Участники совещания пришли к выводу, что обозначенные по результатам научно-исследовательской работы риски, могут быть успешно нивелированы применением современных инженерных технологий, и делать радикальные выводы о возможности или невозможности размещения полигона на обозначенном участке без проведения дополнительных исследований преждевременно.

— Решить вопрос обеспечения экологической безопасности в месте размещения полигона возможно инженерным путем, применение современных технологий строительства полигонов необходимо учитывать при проведении дальнейших исследований земельного участка, примеры успешных инженерных решений есть по всей стране, в соседних регионах, — отметил министр природных ресурсов и экологии Андрей Даниленко.

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