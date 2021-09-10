В Новосибирске на площади Ленина выставили ограждения для полумарафона Раевича

В центре Новосибирска начали подготовку к полумарафону Александра Раевича. Фото: Никита МАНЬКО

В центре Новосибирска начали подготовку к полумарафону Александра Раевича, который пройдет в городе 11 сентября. На площади Ленина уже появились заборчики, а на парковке около первомайского сквера обустроили шатры для участников и организаторов мероприятия.

На парковке около первомайского сквера обустроили шатры для участников и организаторов. Фото: Никита МАНЬКО

— Из-за пандемии коронавируса в этом году, как и в прошлом, праздник пройдет с ограничениями: на старт выйдут только взрослые спортсмены, которые смогут поучаствовать в двух состязаниях — полумарафоне (21,0975 км) и масс-старте (3 км). Возрастная категория участников полумарафона — граждане от 16 лет и старше. На дистанцию 3 км допускаются участники от 18 лет и старше, — сообщили в пресс-центре мэрии города.

Марафон пройдет днем 11 сентября. Фото: Никита МАНЬКО

Планируется, что в длинном забеге примут участие около 1200 участников, в трехкилометровом старте — около 500. В связи с мероприятием в городе перекроют несколько улиц, ранее КП-Новосибирск рассказывала подробнее о том, как будет изменена схема движения в городе.

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