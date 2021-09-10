В Новосибирске к МЧМ-2023 на Вокзальной магистрали появятся велосипедные дорожки и пандусы

Велодорожки появятся в МЧМ-2023. Фото: Архив «КП»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске на Вокзальной магистрали появятся велосипедные дорожки, а также пандусы. Подготовят их к Молодежному Чемпионату мира, который пройдет в городе в 2023 году. Об этом на совещании в пятницу, 10 сентября, рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
— Нам необходимо обратить внимание на формирование этих велосипедных дорожек и наличие пандусов, потому что на Вокзальной магистрали сложный рельеф и есть перепады. Поэтому наличие пандусов — это обязательное условие, и важно чтобы эта дорожка была непрерывной, — сказал мэр.
Градоначальник отметил, велодорожки начали пользоваться популярностью после того, как в городе стали доступны два больших проката электросамокатов.
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