В Новосибирске к МЧМ-2023 на Вокзальной магистрали появятся велосипедные дорожки и пандусы

Велодорожки появятся в МЧМ-2023. Фото: Архив «КП» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске на Вокзальной магистрали появятся велосипедные дорожки, а также пандусы. Подготовят их к Молодежному Чемпионату мира, который пройдет в городе в 2023 году. Об этом на совещании в пятницу, 10 сентября, рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Нам необходимо обратить внимание на формирование этих велосипедных дорожек и наличие пандусов, потому что на Вокзальной магистрали сложный рельеф и есть перепады. Поэтому наличие пандусов — это обязательное условие, и важно чтобы эта дорожка была непрерывной, — сказал мэр.

Градоначальник отметил, велодорожки начали пользоваться популярностью после того, как в городе стали доступны два больших проката электросамокатов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.