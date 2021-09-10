В Новосибирске благоустроят заброшенную ТЭЦ-1 на правом берегу

В Новосибирске благоустроят заброшенную ТЭЦ-1. Фото: tereshkova_anna

В Новосибирске благоустроят заброшенную ТЭЦ-1. Она располагается на правом берегу Оби, рядом с улицей Фабричной в Центральном районе города. Здание было построено почти 100 лет назад — тогда она была первой крупнейшей электростанцией в Сибири. Теперь же постройку планируется отреставрировать и превратить в памятник архитектуры.

— Сегодня с нашим Музеем Новосибирска осмотрели территорию ТЭЦ 1 — памятника Архитектуры. Возможно здесь появится кластер креативных индустрий. Это очень красивое место на берегу Оби! — написала в своем инстаграме вице-мэр Новосибирска и глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Анна Терешкова.

В пресс-службе СГК, в свою очередь отметили, что готовы передать здание ТЭЦ-1 городу.

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