Терапевт из Новосибирска взяла титул «Леди Дружелюбие» на Всероссийском конкурсе красоты. Фото: соцсети.

Врач-терапевт из Советского района Новосибирска, 39-летняя Ольга Потапова, стала участницей Всероссийского проекта «Леди Евразия». Ежегодно мероприятие проводят в Республике Алтай. В 2021 году конкурс объединил женщин из 18 городов и регионов России. Длился он неделю. Об этом пишет портал «Навигатор».

— Гран-при и звание «Достояние Евразии 2021» получила Оксана Ишимова, мама двоих детей, организатор всероссийского флешмоба в Новосибирске «Танцы объединяют». Представительница Советского района Новосибирска Ольга Потапова победительницей не стала, но взяла титул «Леди Дружелюбие», — сообщает сайт.

Про Ольгу известно, что она небезразлична к тем, кому нужна помощь. Как врач она проникается историями пациентов, помогает им, спасает жизни. Также мама 4-х детей занимается благотворительностью.

По словам сибиряки, подготовка к конкурсу потребовала много ресурсов. Она благодарна близким, которые поддержали ее.

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