Полицейские поймали сибиряка, задушившего свою жену

Следователи задержали сибиряка, задушившего свою жену. Фото: СКР по НСО.

Полицейские задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве сожительницы. Его поймали в четверг, 9 сентября, в соседнем регионе, Кузбассе и доставили в следственный отдел. В отношении сибиряка возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Об этом в пятницу, 10 сентября, рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

— Тело 42-летней женщины нашли 10 июля в деревне Издревая Новосибирского района. На трупе были множественные травмы в области шеи, туловища, конечностей и головы. Экспертиза установила, сибирячка умерла от асфиксии. Следователи выяснили, утром рокового дня, сожители поссорились. Мужчина набросился на возлюбленную и задушил ее. А еще жестоко избил ее. После содеянного сибиряк скрылся, — уточнили в ведомстве.

Как уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области, злоумышленник задушил сожительницу в бане.

Задержанного поместили в СИЗО. Сейчас следователи продолжают сбор доказательной базы. Продолжается расследование уголовного дела.

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