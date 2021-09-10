В Новосибирске арестованный за мошенничество бизнесмен Проничев попал в карцер

Мужчина лег спать раньше, чем положено было. Фото: Архив «КП» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске обвиняемого в мошенничестве бизнесмена Сергея Проничева поместили в карцер. Таким образом его наказали за то, что он отправился спать раньше положенного времени. Об этом заявила его адвокат Елена Мадеева.

— 8 сентября Сергею родственники передали продуктовую посылку. Однако ее вернули с пометкой о помещении моего подзащитного в карцер, — говорится в документе, который предоставила КП-Новосибирск юрист.

На следующий день сам Проничев сообщил, что его отправили в карцер за нарушение режима. Выяснилось, он лег спать ранее установленного времени. Это зафиксировали сотрудники СИЗО. По словам адвоката бизнесмена, в одиночной камере нет часов или другой возможности, чтобы определить время.

Напомним, полицейские задержали журналиста Николая Сальникова, а также бизнесмена и бывшего кандидата в мэры Новосибирска Сергея Проничева в апреле. Их обвинили в шантаже и вымогательстве денег у депутатов. Сообщалось, что Сальников на деньги предпринимателя снял разоблачающее видео про известных политических деятелей Новосибирска, который выложил на YouTube. Затем на них пожаловались депутаты горсовета. По их словам, Сальников и Проничев угрожали сделать их героями последующих «кинолент». Только вот за денежное вознаграждение Сальников и Проничев были согласны прекратить провокационные съемки.

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