Минздрав объяснил, почему новосибирцев прививают вакциной «Спутник Лайт», а не «Спутник V»

Какую вакцину поставить, решает врач. Фото: Архив «КП» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пятницу, 10 сентября, в СМИ появилась информация, что новосибирцы не могут поставить вакцину «Спутник V», так как ее не хватает в пунктах вакцинации. Якобы вместо нее им предлагают привиться «Спутником Лайт», в эффективности которой сибиряки сомневаются. Корреспондент КП-Новосибирск попросил прокомментировать ситуацию Минздрав Новосибирской области.

— Во всех пунктах вакцинации Новосибирской области препарат «Спутник V» есть в наличии в достаточном количестве. Поставки регулярные. Только за последнюю неделю регион получил 45 тысяч комплектов. Вакцины являются лекарственными препаратами, решение о том, какую именно назначить конкретному человеку принимает врач. С учетом показаний и противопоказаний, — рассказал КП-Новосибирск представитель ведомства.

Как уточнили в Минздраве, невозможно дать конкретного ответа, не имея перед глазами анамнеза пациента. Прививка «Спутник Лайт» делается в том случае, если другая вакцина не подошла человеку.

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