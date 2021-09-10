В Новосибирской области откроются 8 медицинских классов

Школьники на манекенах будут учиться делать уколы и брать кровь из вены. Фото: правительство НСО.

В Новосибирской области планируют открыть 8 классов медицинской направленности. Вопросы их организации обсудили в четверг, 9 сентября, на совещании в региональном правительстве. Участниками мероприятия стали представители областного Минобразования, а также руководители учреждений, открывающих такие классы.

— Высокое качество обучения позволит выпускникам успешно поступить в профильные вузы и колледжи. Также ребята смогут успешно освоить профессиональные программы, — отметила начальник управления образовательной политики в сфере общего образования министерства образования Новосибирской области Елена Плетнева

Ученики этих классов в перспективе смогут освоить целый ряд востребованных профессий. Среди них — генетический консультант, сетевой доктор, ИТ-медик, специалист по кристаллографии и другие.

Известно, медицинские классы откроют на базе образовательных учреждений, начиная с 10 класса. Так, в Новосибирске появится 6 таких классов, один откроют в Бердске, еще один — в Куйбышеве.

В правительстве добавили, практиковаться будущие медики будут в специальных лабораториях. В них будет необходимое оборудование для оказания первой помощи, а еще медицинские тренажеры, измерительная техника и даже макеты органов. Первыми пациентами школьников станут манекены. На них ребята будут тренироваться ставить уколы, а еще брать из вены кровь.

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