В Новосибирске продуктовая корзина подешевела на 3%

Стоимость корзины чуть больше 5 тысяч рублей. Фото: Архив «КП»
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске на 3,3% подешевел набор продуктов питания с июля 2021 года. Так, стоимость продуктовой корзины составила 5022,88 рубля. Об этом рассказали в пресс-службе Новосибирскстата.
— Такая стоимость получилась с учетом 33 продуктов на одного человека. При расчете стоимости набора используются средние цены по региону и единые для всех субъектов России, — говорится в документе, опубликованном на сайте статистиков.
В составе корзины первые позиции на 27,1% занимают хлеб, крупы и макаронные изделия. Молочные продукты — 19,9%, овощи и фрукты — 19,3%. Мясные продукты — 16,8%, жиры — 5,2%, рыба — 4,1%, чай, соли и специй — 3,3%, сахара и кондитерские изделия — 2,2%, яйца — 2,1%.
В целом с начала 2021 года стоимость продуктовой корзины увеличилась на 11,8%.
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