В Новосибирске вынесли приговор бухгалтеру детсада, укравшей более двух миллионов рублей

Часть украденных денег она вернула. Фото: Архив «КП» Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Новосибирске суд вынес приговор бывшему главному бухгалтеру детсада. Женщину признали виновной в хищении свыше 2-х миллионов рублей, которые принадлежали дошкольной организации.

— С июля 2017 года по февраль 2020 года злоумышленница вносила в реестры заведомо ложные сведения о размере своей зарплаты и отправляла их в банки, после чего получала деньги на свои счета, — сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Женщина вину признала и частично вернула украденные деньги. Ее приговорили к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком на 3 года условно.

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