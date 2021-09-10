В Новосибирске к МЧМ-2023 подготовили основание для кровли на ЛДС

Ледовая арена уже готова на 47%. Фото: Правительство НСО

В Новосибирске на строящемся ЛДС к МЧМ-2023 подготовили основание для обустройства кровли. Об этапах подготовки объекта рассказал министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

— Закончен монтаж уникальных металлоконструкций: габарит длинной фермы — более 100 метров, короткой — 58 метров. Также на 30% завершен монтаж профлиста кровли основной арены, — заявил чиновник.

Строители продолжают ремонтные работы. Так, например, уже сейчас заливают лестницы, которых на объекте будет около 30 штук. Также рабочие устанавливают свет, вентиляцию, водоснабжение, канализацию и другие важные детали.

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