В Новосибирске бар-ресторан Mishkin&Mishkin продают за 35 миллионов рублей

Бар продают за 35 миллионов. Фото: Архив «КП» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске продают бар-ресторан в Заельцовском районе за 35 миллионов рублей. Заведение Mishkin&Mishkin 4 года назад открыл сибирский бизнесмен.

— Заведение рассчитано на 210 человек. В его распоряжении находится караоке-холл, кофейня и площадка под картинг на общей площади 2700 кв.м., — говорится в объявлении, опубликованном на сайте Cian.

По предварительным данным, возможной причиной продажи стала нерентабельность бизнеса. За последние два года, с 2019 году по 2021 год, выручка заведения критично снизилась - с 19,5 миллионов до 2,9 миллионов рублей.

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