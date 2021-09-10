В Новосибирске из-за строительства станции «Спортивная» изменится график работы метро. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В ближайшие выходные, 11 и 12 сентября, в Новосибирске изменится график работы метро. Так, станции «Студенческая» и «Площадь Маркса» закроются на два часа раньше — в 22:00. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

— График работы изменится на два дня из-за строительства станции «Спортивная». В этот период там будут укладывать бетон. Приказ об изменении графика работы двух станций выдала мэрия Новосибирска, — уточнили в пресс-службе метрополитена.

Остальные станции Ленинской линии, от станции «Речной вокзал» до станции «Заельцовская», будут работать по привычному графику, до полуночи. Интервал движения поездов при этом не превысит 12,5 минут.

В метрополитене также добавили, движение поездов на Дзержинской линии в эти дни не изменится.

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