В Новосибирске спасатели спилили дерево, упавшее на участок пенсионерки из-за сильного ветра

Дерево пилили бензопилой. Фото: Спасатели МАСС

В Новосибирске спасатели МАСС ликвидировали последствия сильного ветра в Октябрьском районе на улице Декабристов. Инцидент произошел утром 9 сентября, около 10:15.

— Чтобы убрать дерево, специалистам пришлось пилить его ветки с помощью бензопилы. Также потребовалось распилить ствол на несколько частей, — сообщает пресс-служба Спасателей МАСС.

На помощь спасателей позвала 67-летняя пенсионерка. Специалисты примерно за час справились с работой и убрали рухнувший дуб.

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