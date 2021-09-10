В Новосибирске спасатели спилили дерево, упавшее на участок пенсионерки из-за сильного ветра

Дерево пилили бензопилой. Фото: Спасатели МАСС
В Новосибирске спасатели МАСС ликвидировали последствия сильного ветра в Октябрьском районе на улице Декабристов. Инцидент произошел утром 9 сентября, около 10:15.
— Чтобы убрать дерево, специалистам пришлось пилить его ветки с помощью бензопилы. Также потребовалось распилить ствол на несколько частей, — сообщает пресс-служба Спасателей МАСС.
На помощь спасателей позвала 67-летняя пенсионерка. Специалисты примерно за час справились с работой и убрали рухнувший дуб.
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