Новосибирские врачи расскажут, почему курильщики рискуют заболеть раком головы и шеи

По данным Международного агентства по изучению рака МАИР (IARC) к 2030 году уровень заболеваемости раком головы и шеи возрастет на треть. По данным экспертов, от таких опухолей ежегодно во всем мире погибают более полумиллиона человек. Причем, около 30% пациентов узнают о своем диагнозе на поздних стадиях, когда возможности лечения ограничены.

Одним из значимых факторов риска развития опухолей головы и шеи является курение табака.

Сегодня пройдет онлайн-конференция, где специалисты расскажут, как распознать такой вид рака на ранней стадии, объяснят, почему курение лидирует в списке факторов риска развития этой болезни и рассмотрят проблему курения с точки зрения психологии.

• Когда: 10 сентября.

• Время: 14:00 по нск.

• Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/bFSZBLmPcCY

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