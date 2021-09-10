Полицейские поймали сибиряка, напавшего на прохожего с осколком бутылки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новосибирские полицейские поймали мужчину, который напал на прохожего в Ленинском районе города. Злоумышленник, угрожая жертве осколком бутылки, забрал у горожанина мобильный телефон. Сумма ущерба составила 7 тысяч рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области в четверг, 9 сентября.

— Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 42-летний местный житель. В доме у злоумышленника прошли обыски. Выяснилось, украденный телефон он успел сбыть. Сейчас правоохранители устанавливают его местонахождение. Сам грабитель признался в содеянном, — добавили в ведомстве.

В отношении сибиряка возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой с применением оружия или предмета, используемого в качестве оружия». Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Его уже заключили под стражу.

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