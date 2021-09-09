Новосибирские депутаты добиваются, чтобы многодетные семьи могли купить компьютер на материнский капитал

Депутаты поддержали идею с покупкой компьютеров для многодетных семей. Фото: предоставлено Законодательным собранием Новосибирской области.

Для многодетных семей покупка компьютера - нелегкая задача: стоит он десятки тысяч рублей, а где их взять, если все средства уходят на детей? На заседании комитета Законодательного собрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения депутаты рассмотрели проект внесения изменений в закон «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Новосибирской области», который поможет решить эту задачу.

Проект внесения изменений в закон собравшимся доложила исполняющая обязанности министра труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева. Проектом закона вносятся изменения в закон Новосибирской области от 30 сентября 2011 года № 125-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Новосибирской области», связанные с расширением направлений расходования средств или части средств областного семейного капитала.

Депутат регионального парламента Александр Аксёненко и раньше предлагал такое решение:

- На самом деле, это не моя инициатива. Это инициатива жителей моего округа, многодетных родителей, которые обратились ко мне за помощью, – отметил Александр Аксёненко. – Вопрос обострился в период пандемии, когда было массово задействовано дистанционное образование.

Елена Бахарева пояснила:

- В целях обеспечения возможности использовать дистанционные виды обучения, в том числе при получении среднего образования, проектом закона предусматривается возможность направления средств или части средств областного семейного капитала на получение образования, в том числе на приобретение компьютерного оборудования и периферийных устройств к компьютеру.

Председатель комитета Заксобрания Игорь Гришунин подвел итоги заседания:

- Комитет поддержит внесение изменений в областной закон и вынести его на рассмотрение сессии регионального парламента и рекомендовать его для принятия в первом чтении. Срок внесения поправок - 7 октября 2021 года.