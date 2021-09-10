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Происшествия10 сентября 2021 4:56

В Новосибирске «Инфинити», вылетевшая на встречную полосу, сбила женщину

Пострадавшую увезла «скорая»
Анна АЛЕКСЕЕВААнна АЛЕКСЕЕВА
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В Новосибирске «Инфинити», вылетевшая на встречную полосу, сбила женщину. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске «Инфинити», вылетевшая на встречную полосу, сбила женщину. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске внедорожник «Инфинити» сбил женщину. Информация о ДТП, которое случилось в четверг, 9 сентября, появилась в соцсетях.

— Водитель на тонированном «Инфинити» без номеров устал ждать стрелку для поворота на Лежена. Он выехал на встречную полосу. Однако на его пути встал отечественный «ВАЗ», водитель которого оказался чуть более терпеливым нарушителем — он выехал на встречку ближе к перекрестку, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

На видео к посту видно, водитель внедорожника, пытаясь уйти от столкновения с «ВАЗом», сбил женщину. В момент удара она переходила дорогу. По словам очевидцев, пострадавшую с места аварии увезла «скорая».

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. Сейчас они устанавливают все обстоятельства случившегося.

Смотреть видеосюжет
"Инфинити" вылетела на встречку и сбила женщину
"Инфинити" вылетела на встречку и сбила женщину
"АСТ-54".

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