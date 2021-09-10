Пробки в Новосибирске на утро 10 сентября 2021 года: затор на улице Титова

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 10 сентября 2021 года. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 10 сентября 2021 года: затор образовался на улице Титова. Также сложно проехать по улицам Троллейной и Немировича-Данченко. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Станционной, Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Заторы образовались на улицах Ватутина, Котовского и Станиславского. Сложно проехать по улице Блюхера, проспекту Карла Маркса и площади Лыщинского.

На правом берегу города сложно проехать по Большевистской в сторону Речного вокзала. В Пробки также сковали улицы Кирова, Добролюбова, Никитина. Кроме того, движение затруднено на улице Восход.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро пятницы, 10 сентября, составил 6 баллов.

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