В Новосибирске по требованию муниципалитета снесли незаконный продуктовый магазин

Объект был снесен вчера. Фото: Архив «КП» Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске снесли продуктовый магазин «Пилот» на улице ул. Бориса Богаткова, 192/2. Ранее у хозяина истек срок договора с муниципалитетом. Объект снесли 9 сентября, в четверг. Об этом сообщила мэрия города.

— Договор об аренде заключили с ИП в 2015 году на три года, но владелец магазина так и не исполнил этот пункт, прописанный в условиях сделки. Мэрия подала иск в суд, который был удовлетворен. В 2019 году он должен был сам покинуть территорию своими силами, чего он также не сделал. В 2021 году мы приступили к исполнению судебного решения — объект снесли, — сообщил глава администрации Октябрьского района Александр Колмаков.

Затраты, связанные с разбором строения, понесет арендатор земли. К слову, в четверг, 9 сентября, начали демонтаж еще одной незаконной постройки. Она расположена на улице Бориса Богаткова, 207, корпус 1.

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