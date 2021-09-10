Новосибирская область получила почти миллион доз вакцин от коронавируса. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новосибирская область продолжает получать партии вакцин от ковида. Так, по данным на 9 сентября, в регион поступило уже 999 065 доз вакцины. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

— Первым компонентов привились 703 913 жителей региона. Двукратно получили препарат — 649 918 сибиряков, — добавил он.

Хальзов призвал всех, кто еще не привился, вакцинироваться. Он отметил, те, кто все-таки заболевает после прививки от ковида, переносят болезнь довольно легко.

Напомним, сейчас в регионе доступны 95 пунктов вакцинации. Из них — 23 мобильных пункта расположены в самом Новосибирске, а 10 — на территории области. Кроме того, в регионе действуют 97 мобильных прививочных бригад. Они проводят вакцинацию на предприятиях, а еще ставят прививки на дому маломобильным сибирякам.

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