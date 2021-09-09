Депутаты выступили за создание еще одного охраняемого природного комплекса в Новосибирске

Комиссия Заксобрания Новосибирской области по экологии провела заседание в микрорайоне Шлюз в Новосибирске. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области

Комиссия Заксобрания Новосибирской области по экологии провела заседание в микрорайоне Шлюз в Новосибирске. На повестке был вопрос о возможности создания особо охраняемой природной территории Шлюзовской лесоболотный комплекс «Сказочный».

Активисты, выступающие за придание статуса особо охраняемой территории провели экскурсию, показав комиссии местность. По словам жителей близлежащих домов, под рекреацию люди используют примерно одну шестую часть из всех 513 гектаров леса, остальное — это заповедные фактически места, где находятся краснокнижные виды флоры и фауны.

Председатель комиссии по экологии Владимир Лаптев поблагодарил депутата Александра Аксененко, по чьей инициативе был поднят вопрос создания особо охраняемой природной территории Шлюзовской лесоболотный комплекс «Сказочный».

— Мы пришли и увидели: здесь стоят вековые сосны, березы. Это настоящий лес, который нужно защитить. Ведь неспроста уважаемые жители этого района бьются уже не первый год, держат оборону, чтобы ни в коем случае не зашли сюда вандалы, не срезали все и не настроили дома и магазины, — пояснил Владимир Лаптев.

Активисты, выступающие за придание статуса особо охраняемой территории провели экскурсию, показав комиссии местность. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области

По информации парламентария, мэрия уже начала кадастровые работы в отношении данного участка.

— Буквально позавчера состоялось заседание комиссии по особо охраняемым природным территориям, — пояснил депутат Александр Аксененко. — Лесоболотный комплекс «Сказочный» вошел в короткий список по присвоению этого статуса, как и лесопарк Синягина, Караканский бор, Заельцовский бор. Это основные территории, которые мы, жители региона, должны отстоять.

Представители Правительства области, мэрии Новосибирска доложили, что уже сделано и что планируется для того, чтобы придать особый статус шлюзовскому лесоболотному комплексу. Депутаты регионального парламента единогласно вынесли решение: предложить Министерству природных ресурсов и экологии Новосибирской области представить на рассмотрение комиссии Заксобрания по экологии свои рекомендации по сохранению лесоболотного комплекса и восстановлению его экосистемы.

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