Погода в Новосибирске на выходные 11 и 12 сентября: будет пасмурно и дождливо

На выходных в город придет облачность, похолодание и дожди. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на выходные 11 и 12 сентября не порадует горожан теплом. По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье в город придет облачность, похолодание и дожди.

— В субботу, 11 сентября, в Новосибирске ожидается облачность, днем будет дождь, возможна гроза. Температура воздуха опустится до +14…+16 градусов, ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду, возможны порывы до 18 метров в секунду. В воскресенье, 12 сентября, погода также будет пасмурной, днем и ночью временами возможен дождь. Температура воздуха будет составлять +12…+14 градусов, ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, возможны порывы до 17 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Аналогичный прогноз погоды дают и синоптики сервиса Яндекс.Погода. Однако к вечеру воскресенья они обещают похолодание до +6…+10 градусов.

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