Кассация утвердила результаты торгов имущества новосибирского завода «Сибсельмаш»

Кассация утвердила результаты торгов имущества завода «Сибсельмаш». Фото: Андрей КОПАЛОВ

Кассационная инстанция Арбитражного суда Западно-Сибирского округа утвердила результаты торгов имущества завода «Сибсельмаш». Об этом сообщается в карточке дела на сайте суда.

Напомним, торги про продаже имущества предприятия прошли еще осенью прошлого года. На аукционе продавались 184 здания и сооружения, земельные участки площадью 107,6 квадратов, находящихся в собственности и арендуемые 743,5 квадратов, а также права требования, патенты и другое имущество завода.

Кредиторы завода пытались признать результаты торгов недействительными, однако несколько инстанций оставили их жалобы без удовлетворения. Аналогичное решение приняла и кассация.

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