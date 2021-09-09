«Внес пожертвование в детдом»: дело новосибирца, которого поймали с поддельной справкой, закрыли

Подсудимый доказал раскаяние благотворительностью Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новосибирец избежал уголовного наказания за поддельную медсправку. Подробности рассказали в прокуратуре Калининского района.

— Подозреваемый должен был поменять водительские права по истечении 10 лет. Однако за этот период он попал на учет в наркологический диспансер. Это стало препятствием для обновления прав, и мужчина приобрел поддельную справку о том, что он не состоит на учете, — сообщили в прокуратуре Калининского района.

Подозреваемый признал вину, написал явку с повинной и раскаялся. Более того, он сделал пожертвование в детский дом и предоставил справку об этом. Калининский районный суд учел это и прекратил уголовное дело в связи с раскаянием.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.