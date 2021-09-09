Коммунальщики готовы досрочно начать отопительный сезон в Новосибирске

Подключать дома к отоплению будут по заявлением жителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В связи с похолоданием, которое ожидается в регионе во второй половине сентября, специалисты СГК готовы досрочно начать отопительный сезон в Новосибирске. Подключать дома к отоплению будут по заявлениям жителей.

До официального старта отопительного сезона к отоплению подключат детсады, школы и медучерждения, имеющие такую техническую возможность. Жители многоквартирных домов тоже могут рассчитывать на то, что тепло у них появится раньше срока. Для этого им нужно будет обратиться с заявлением в управляющую компанию: если большинство жителей дома будут согласны с этим решением — то УК направит заявку в теплосетевое подразделение в СГК.

Напомним, по прогнозам синоптиков, ощутимое похолодание ожидает сибиряков уже на следующей неделе. Как сообщает сервис Gismeteo.ru, в понедельник,13 сентября, температура воздуха ночью будет опускаться вплоть до +6 градусов.

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