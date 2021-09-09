«Шанс по-честному пожить»: новосибирская закладчица раскаялась в стихах на суде

Судья не ожидал последнего слова в стихах. Фото: Владимир Веленгурин// предоставлено прокуратурой Кировского района

Сибирячка попала в суд срок за продажу наркотиков через закладки. В прокуратуре Кировского района рассказали подробности приговора.

История началась в апреле 2020 года: полиция задержала двух закладчиков в Новосибирске - 31-летнего гражданина М. и 28-летнюю гражданку Н. Парочка собиралась продавать мефедрон через интернет, в ходе обыска у них обнаружили более 3,5 грамм вещества.

Следователи выяснили, что мужчина с девушкой делали тайники с закладками, фотографировали и отправляли фото неустановленному лицу. В СК возбудили уголовное дело о попытке сбыта наркотиков в крупном размере.

Обвинение гражданке Н. зачитали в Кировском районном суде 9 сентября. Перед этим девушка попросила последнее слово и неожиданно стала читать стихи:

— Полностью вину я признаю, много боли причинила я семье. Жизнь с наркотиками больше не свяжу — обещаю я себе в сегодняшнем суде… Еще хочу создать семью и доказать любовь своим родным. Я очень сильно жизнь люблю, прошу дать шанс по-честному пожить, — процитировала помощник прокурора Кировского района Гульфия Закирова.

Судья не ожидал такой отповеди, признались в прокуратуре. И перенес оглашение приговора на 10 сентября.

Прокуратура просила дать обвиняемой 9 лет колонии. Фото: предоставлено прокуратурой Кировского района

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