В Новосибирске у 48-летнего мужчины нашли в квартире оружие

Мужчина ранее был судим. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирске у 48-летнего сибиряка в квартире обнаружили оружие, патроны и бездымный порох. Мужчина жил в Калининском районе.

— У новосибирца дома хранилось три вида пороха в общей сложности на 554 грамма. Так же в квартире хранилось оборудование для изготовления патронов и 100 штук уже готовых, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Так же, по словам источника, в квартире были обнаружены составные части для огнестрельного оружия и пистолет-пулемет.

— Мужчина ранее уже был судим за незаконное хранение, приобретение, изготовление оружия и незаконное приобретение наркотиков, — уточнил источник.

Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье 222.1 УК РФ — «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

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