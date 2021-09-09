Полицейские нашли у новосибирца 2 килограмма экстази

Мужчину задержали и доставили в отдел. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске правоохранители обнаружили у 54-летнего мужчины 2 килограмма экстази. Наркотики сибиряк хранил у себя в квартире в Заельцовском районе.

— Сибиряк снимал эту квартиру. Там обнаружили не только наркотики, но еще и весы для их взвешивания. Общая масса экстази составила 2073 грамма, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Подозреваемый задержан. Следователи возбудили уголовное дело по статье 228.1 часть 5 УК РФ — «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

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