Погода в Новосибирске на 10 сентября 2021 года: весь день пасмурно

Сегодня снова будет пасмурное небо. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на 10 сентября 2021 года снова будет пасмурной, небо затянется облаками, хотя дождя не предвидится. Об этом говорят синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

— Днем в Новосибирске потеплеет +17…+19 градусов, ночью будет +5..+7. Будет переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Юго-западный ветер в течение дня усилится до 14 метров в секунду. По области воздух прогреется до +20 градусов, ночью возможны заморозки до -3. Будут также небольшие дожди ночью и сухо днем, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

Похожий прогноз дает «Яндекс Погода». По данным сервиса, небольшой дождь пройдет утром и ночью, а днем и вечером будет без осадков. Днем будет +13…+17 градусов.

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