В Новосибирске столкнулись две иномарки: в больнице ребенок

В Новосибирске в аварии пострадал ребенок. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Новосибирске в аварии пострадал ребенок. ДТП случилось в Октябрьском районе днем, 9 сентября.
— Сегодня, в два часа дня, 43-летний водитель автомобиля Honda CR-V ехал по улице Бориса Богаткова со стороны улицы Федосеева в сторону улицы Кошурникова. Около дома №208\1 по улице Бориса Богаткова он столкнулся с автомобилем Mazda, за рулем которого была 28-летняя девушка, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.
В ДТП пострадала 12-летняя девочка — пассажирка «Хонды». Ее доставили в больницу с ушибами. На месте произошедшего работал экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства устанавливаются.
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