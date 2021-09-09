Tele2 отмечает 30-летие мобильной связи в России

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Компания прошла путь от предоставления элитарной услуги голосовой связи до создания цифровой экосистемы, доступной каждому россиянину.

Эра российской сотовой связи началась 9 сентября 1991 года: мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак совершил первый звонок по мобильному телефону в сети компании «Дельта Телеком», которая сегодня входит в структуру Tele2 и работает под брендом Skylink по технологии LTE-450. За 30 лет телекоммуникационная отрасль в Росси проделала огромный путь. Телефон, по которому звонил Собчак мэру американского города Сиэтл, весил около 5 килограмм и умел только совершать и принимать звонки. Современный смартфон весит меньше 200 грамм и заменяет людям ноутбук, фотоаппарат, видеокамеру, музыкальный плеер, навигатор и кошелек.

Около 2 000 долларов США стоило абоненту подключение к «Дельта Телеком» в 1991 году и один доллар - минута разговора. В 2021 году клиентам Tele2 уже не нужно считать, во сколько им обойдется каждая минута по мобильному телефону - пользователи могут выбрать подходящее предложение из линейки пакетных тарифов, иметь безлимитный доступ к социальным сетям и мессенджерам, а также возможность менять неиспользованные минуты на кино или делиться гигабайтами с друзьями и близкими по всей стране.

Сегодня Россия в числе лидеров среди стран мира с самой низкой стоимостью мобильного интернета. При этом отечественные операторы активно инвестируют в развитие и модернизацию инфраструктуры связи. В 1991 году в Санкт-Петербурге «Дельта Телеком» начинала работу с 7 базовых станций. Сегодня Tele2 в регионах своего присутствия покрывает сетями 4G 96% населения, сетями 3G - 93% и 2G - 97%. В 2019 году Tele2 запустила первую пилотную зону 5G в центре Москвы, летом 2021 года - тестовую зону 5G в метро Казани.

Инфраструктура связи и программные решения Tele2 стимулируют высокую конкуренцию на телекоммуникационном рынке страны. Компания является фабрикой виртуальных операторов сотовой связи (MVNO) в России и имеет платформу для подключения клиентов, которые не обладают своей инфраструктурой. Сейчас на сети Tele2 работает больше 20 виртуальных операторов.