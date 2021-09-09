Мэр Новосибирска принес соболезнования семье погибшего главы МЧС. Фото: ИВАНОВА Диана

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил соболезнования семье, близким и коллегам погибшего Евгения Зиничева, главы МЧС. Трагедия произошла в среду, 8 сентября.

— Примите мои самые глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью Евгения Николаевича. Глава МЧС, он был спасателем не по должности, а по призванию и погиб, спасая человека, до конца выполнив свой служебный и гражданский долг, — цитирует текст соболезнования пресс-центр мэрии.

Анатолий Локоть отметил, Евгений Зиничев добился высокого воинского звания и занял пост министра в правительстве РФ. При этом он остался скромным человеком, который был предан своему делу и родине.

Известно, Евгений Зиничев погиб во время межведомственных учений по защите Арктической зоны от ЧС. Он пытался спасти человеку жизнь.

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