В Новосибирске полицейские ищут грабителя, сорвавшего с шеи женщины золотую цепочку. Фото: ГУ МВД по НСО.

Новосибирские полицейские разыскивают мужчину, который средь бела дня напал на 54-летнюю горожанку. Он сорвал с шеи сибирячки золотую цепочку и убежал. Ущерб составил 25 тысяч рублей. О преступлении, которое случилось 8 сентября, рассказали в ГУ МВД по региону.

— В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж», — добавили в полиции.

В МВД также опубликовали видео, на которое попал момент преступления.

Сейчас в полиции просят всех, кто узнал на кадрах злоумышленника, позвонить по телефонам: (383) 232-14-14, 232-15-07. Анонимность гарантирована.

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