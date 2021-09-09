В Новосибирске от коронавируса умерли 12 человек за сутки: самой старшей женщине было 84 года

От коронавируса умирают преимущественно пожилые люди. Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 9 сентября, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 12 пациентов инфекционного госпиталя. В основном это люди пенсионного возраста. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это четверо мужчин в возрасте 58, 64, 64 77 лет и восемь женщин в возрасте 59, 70 73, 75, 78, 81, 83 и 84 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 752 человека, — сообщили в областном оперштабе.

Коронавирус за последние сутки в регионе диагностировали еще у 165 человек, с выздоровлением выписали 108 пациентов.

Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 60 008 случаев коронавируса, в том числе у 4 683 ребенка. С выздоровлением уже выписаны в сумме 48 564 пациента.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 867 пациентов, в том числе 23 ребенка. В отделениях реанимации находятся 148 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 12 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 2 403 410 тестов на коронавирус.

В регионе продолжают действовать коронавирусные ограничения. Запрещено проведение массовых мероприятий, в общественных местах нужно соблюдать дистанцию и масочный режим.

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